'Meclis üzerindeki vesayetin araştırılması' önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP’nin yürütme organının Meclis üzerindeki vesayetinin araştırılması amacıyla daha önce verdiği önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP'nin önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, “16 Nisan 2017 tarihinde olağanüstü hâl döneminde suistimalci bir anayasa değişikliği ile Türkiye’yi, 85 milyonu bir tek adam sistemine sürüklediniz. Normalde olağanüstü hâl dönemlerinde bu tip köklü değişiklikler, referandumlar yapmak; cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi yapmak, hiçbir demokratik ülkede olmaz. Türkiye’ye çok büyük bir kötülük yaptınız. Öyle bir ucube sistemi inşa ettiniz ki artık bu ucube sistem, 85 milyon, Türkiye için gerçek bir beka sorunu haline geldi. Çünkü 85 milyon yoksullaşıyor. Kişi başına düşen milli gelirimiz her geçen gün azalıyor. Devletin temeli olan adalet çürüyor” diye konuştu.

'Temel hak ve özgürlükler güvence altında değildir'

Muharrem Erkek, konuşmasında şunları söyledi:

“Yasama, yürütme, yargı erkleri eğer bir elde toplanırsa, bütün bu güçleri bir kişiye verirseniz bir toplum için, ülke için en büyük tehlike odur. Artık hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Temel hak ve özgürlükler güvence altında değildir. Kararnamelerle, kararlarla Meclis’in yetkisi gasp edilir. Sizler de bunu izlemek zorunda kalırsınız. Öyle bir ucube sistem yarattınız ki hem Meclis’in üzerinde hem yargının üzerinde ağır bir vesayet oluşturdunuz. Kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren gazi Meclis’i itibarsızlaştırdınız. Öyle ki kur korumalı mevduat müjdesi verdiniz, yasası sonra buradan çıktı. Artık Meclis’in hiçbir itibarı, saygınlığı kalmadı.

Tüm sorunlarımızın sebebi, Cumhuriyet tarihimizin en derin siyasi ve ekonomik krizini yaşıyoruz. Bunun temel sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında yaşatılan keyfiliktir, hukuksuzluktur, liyakatsizliktir, adaletsizliktir. Bunların hepsini değiştireceğiz. Önümüzdeki ilk seçim, aynı zamanda referandum niteliğinde bir seçim olacak.

'Bu sistem, saray iflas etti'

Milletimiz, yeni cumhurbaşkanını, Meclis’i seçecek. Ama aynı zamanda Türkiye, bir karar da verecek. Bu adaletsiz sistem devam mı etsin, değişsin mi? Tek adam rejimimi mi, kuvvetler ayrılığı mı? Keyfilik mi, hukuk devleti mi? Tek adamın aklı mı, ortak akıl mı? Tek adamın iradesi mi, istişare mi, kolektif çalışma mı? Liyakat mı, sadakat mi? Mafya mı, uyuşturucu baronları mı, cinayet şebekeleri mi; hukuk mu? Buna karar verecek milletimiz. Aslında milletimiz kararını verdi. Olağanüstü hâl döneminde o suistimalci anayasa değişikliğine ‘evet’ diyenlerin büyük çoğunluğu da bu sistemin yanlışlığını, kuvvetler ayrılığını nasıl yok ettiğini yaşayarak gördü. Sonuç ortada, tablo orada. Bu sistem, saray iflas etti.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine hep birlikte son vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı olmayacak. Bir siyasi partinin genel başkanı, Anayasa Mahkemesi’ne, Danıştay’a, mahkemelere yargıç atamayacak. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırdığımızda, devletin valisi, kendisini bir siyasi partinin il başkanı olarak görmeyecek. Bu ucube sistemi, bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Sizler de rahatlayacaksınız. Sizler de bu ağır vesayetten kurtulacaksınız. Bu kürsüde atanmış bakanların seçilmiş milletvekillerine ağır hakaretler etmesine de birlikte son vereceğiz.”

İYİP Antalya Milletvekili Hasan Şubası, “CHP’nin grup önerisini içtenlikle destekliyoruz. Aynı mahiyetteki öneriyi, 8 Temmuz 2019 tarihinde 167 sayılı öneri ile ben de Meclis’e takdim etmiştim. O zaman bizim önerimiz reddedilmişti. Ama umarım, dönemin sonuna doğru sizin öneriniz kabul görür. Ben bugün ümitlendim. Cumhurbaşkanı, grup toplantısında milletvekillerine dönerek, ‘Sakın ola iradenizi ipotek altına aldırmayın’ diye yüksek sesle sesleniyordu. Ben, bu telkin ve tavsiyeden sonra böyle bir grup önerisinin kabul edilebileceğini, doğrusu umutlanmak ve düşünmek isterdim” dedi.

CHP'nin önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi. (ANKA)