Meclis toplantısına katılmak isteyen işçiler darp edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan ve 11 gündür eylemlerini sürdüren 33 işçi, Belediye Meclis toplantısına katılmak istedikleri için darp edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) bünyesinde taşeron firmada çalışırken işlerinden çıkarılan evde sağlık ve bakım işçilerinin, İZBB Kültür Park önünde başlattığı eylem 11’inci gününde devam ediyor. Belediyenin Meclis toplantısına katılmak isteyen işçiler güvenlik görevlileri tarafından darp edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre işçiler haklarını alana kadar İZBB önünde olmaya devam edeceklerini söyledi.