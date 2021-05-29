Meclis oturumunda idrarını yaptığı için özür diledi

Kanadalı bir siyasetçi, video konferans yoluyla yapılan meclis oturumu sırasında idrarını yaptı, daha sonra bu durum dolayısıyla özür diledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bu, başbakan Justin Trudeau'nun Liberal Parti'nin üyesi William Amos'un karıştığı bu tür ikinci olay.

Amos, geçen ay meslektaşlarıyla bir video konferans sırasında ise çıplak görünmüştü.

Amos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eylemlerimden ve onlara tanık olanlara yaratmış olabileceği sıkıntıdan dolayı çok utanıyorum" dedi. Son olayı "kabul edilemez" ancak "kaza" olarak nitelendirdi.

Seçim bölgesini temsil etmeye devam ederken bazı görevlerden geçici olarak uzaklaşacağını söyleyen siyasetçi, ne için olduğunu belirtmeden "yardım alacağını" da ifade etti.

Eski bir çevre avukatı olan Amos, 2015'ten beri milletvekili.

Nisan ayında, meslektaşları ile başka bir video konferansta çıplak görünmüştü ve yürüyüşe çıktıktan sonra iş kıyafetlerini giyerken yanlışlıkla videosunu açtığını söylemişti.