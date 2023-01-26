Meclis lokantasına 'zam': Fiyatlar yine gündem oldu

TBMM lokantasına zam geldi. 2018’de 1 TL olarak uygulanan kuver ücreti 2022’de 2 TL olmuştu. Kuver ücreti bu hafta itibarıyla 3 TL oldu.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre çorbaya da son 6 ayda iki defa, toplamda yüzde 50 zam geldi.

TBMM restoranlarında yemeklere geçen Temmuz'da yüzde 50’ye varan oranlarda zam gelmişti. Son zamla birlikte dana kavurmanın porsiyon fiyatı 22 TL’ye yükseldi. Restoranın "en pahalı" yemekleri arasında yer alan kuzu kavurmanın fiyatı, Temmuz'daki zamla birlikte 18 TL’den 25 TL’ye yükselmişti.

Ciğer, şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 TL olurken tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 TL artarak 15 TL’ye, pide ise 15 TL’ye çıkmıştı. 4 TL olan çorbaların fiyatı ise 1 TL yani yüzde 25 artarak 5 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı itibarıyla 1 TL daha zamlanan çorbanın fiyatı 6 TL oldu.

Meclis'teki yemek fiyatlarının dışarıdaki restoranlara kıyasla fiyatları yine gündem oldu.