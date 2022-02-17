Meclis Karma Komisyonu HDP'li Semra Güzel için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması tezkerelerini görüşmek üzere Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili dosyaları ve hazırlık komisyonu raporları olduğunu kaydederek, komisyonun 20 Ocak tarihinde toplandığını ve hazırlık komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

Komisyon Başkanı Beyazıt, HDP'li Güzel’in savunmasını HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin yapacağını da sözlerine ekledi.

HDP'nin usul tartışması talebi reddedildi

Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonda gazeteciler görüntü almalarının ardından salondan çıkarıldı. HDP gazetecilerin salondan çıkarılmasına tepki gösterdi. Usul açılması talebini de reddeden Beyazıt, görüşmelere geçti.

Komisyon görüşmeleri basına kapalı olarak devam ediyor.