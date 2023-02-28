Meclis bugün mesaiye başlıyor: İlk gündem EYT

44 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM bugün mesaiye başlıyor.

Bugün açılacak Meclis'in ilk gündemi de EYT düzenlemesi. Normal şartlarda Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacak düzenlemenin, Meclis çalışmalarına ara verilince yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelenmişti.

TBMM gündemine dair açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, öncelikli görüşülecek konunun emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu söylemişti.

Siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde kısa sürede EYT'nin yasalaşacağını söyleyen Elitaş, "Genel Kurul’da görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerisi verirse, iki saat zaman alır. Çarşamba günü nihayete erer" ifadesini kullanmıştı.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.