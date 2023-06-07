Meclis Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, 30. Başkanı için sandık başına gitti. İlk turda oy verme işlemi saat 16.10 itibarıyla sona erdi.

İlk turda 317 oy alan AKP ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş çoğunluğu sağlayamadı.

Gizli oyla yapılacak seçimin ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Adaylar

Başkanlık için 7 milletvekili aday gösterildi. AKP ve MHP Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. İYİP de İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay oldu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.