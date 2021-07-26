Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus açıklaması: Anayasal düzene karşı darbe

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir, Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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