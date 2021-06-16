Meclis Başkanı Mustafa Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
Görüşmenin 10 bin dolar alan siyasetçi konusunda yapıldığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meclis Başkanı Şentop ile Soylu arasında '10 bin dolar' görüşmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
Haber Merkezi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
Görüşmenin 10 bin dolar alan siyasetçi konusunda yapıldığı belirtiliyor.