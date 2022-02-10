Meclis Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı 2. kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak

"Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2. kez söz konusu" dedi.

Şentop gazetecilere yaptığı açıklamada "Elimde komisyon raporu var. 2016 yılında komisyonda Anayasa değişikliği teklifi görüşülürken hiçbir muhalefet partisi üyesi Cumhurbaşkanı'nın 2. kez aday olacağı konusuna itiraz etmedi. Komisyon raporlarında bu konunun tartışmasız olduğu yer almıştır. Farklı bir görüş bildirilmemiştir. Bu konu Anayasa'nın 101.maddesinde açıktır" diye konuştu.

"Bu konuyu gündeme getiren milletvekilleri boylarını aşan sularda yüzüyorlar" diyen Şentop şu ifadeleri kullandı:

"101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş. Her konuda konuşan kişilerin tartışması mümkün değil. Hiçbir akademisyenin bu rapora değinmediğini görüyoruz. 101. Madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018’de gelmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Yeni içerik getirilen cumhurbaşkanlığı tanımı için iki kez seçilme hakkı getiriyor. Yeni 101 yürürlüğe girmiş, eski 101 hükmünü yitirmiştir."