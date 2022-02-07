Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına değinen Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Bu konuda bir makale yayınlayacağım" diye konuştu.

Şentop, "Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yapmıştı.