Meclis Başkanı Şentop: Başkanlık sistemi tartışması yeni bir konu değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki, Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir diyor" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen programda, Şentop “Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye'ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı öneriyorum. İstanbul'un kendisi de bir üniversitedir. Bu imkanı öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm" diye konuştu.