Meclis Amasra Araştırma Komisyonu heyeti bölgeye gidiyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de meydana gelen madenci katliamının ardından kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 3-4 Ocak'ta Bartın ve Zonguldak illerinde incelemelerde bulunacak.

İnceleme yapacak heyette TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile üye milletvekilleri, uzman araştırma ve öğretim görevlileri, mühendisler, AFAD, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yer alacak.

Program 3 Ocak’ta Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi önünde yapılacak basın açıklamasıyla başlayacak. Daha sonra komisyon üyeleri saha ziyareti ve işçilerle görüşme yapacak. Saha ziyaretlerinin ardından bilgilendirme toplantısı yapılacak ve 6 heyet halinde aileler ziyaret edilecek.

Programın ikinci günü ise Bartın’da aile ziyaretleriyle devam edecek. Aile ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak’a hareket edecek heyet burada Karadon Madeninde incelemelerde bulunacak ve ardından burada basın açıklaması yapacak. (ANKA)