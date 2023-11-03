Mecidiyeköy'de bomba alarmı: Metrobüs durağı boşaltıldı

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağı 'şüpheli paket' gerekçesiyle boşaltıldı. Bomba imha ekibinin alanda beklediği öğrenildi.

Haber Merkezi

İstanbul Mecidiyeköy'deki bir şüpheli paket sebebiyle metrobüs durağı boşaltıldı.

DHA'nın aktardığına göre, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.