İstanbul Mecidiyeköy'deki bir şüpheli paket sebebiyle metrobüs durağı boşaltıldı.
DHA'nın aktardığına göre, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yekta Armanc Hatipoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Mecidiyeköy'de bomba alarmı: Metrobüs durağı boşaltıldı
İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağı 'şüpheli paket' gerekçesiyle boşaltıldı. Bomba imha ekibinin alanda beklediği öğrenildi.
Haber Merkezi
İstanbul Mecidiyeköy'deki bir şüpheli paket sebebiyle metrobüs durağı boşaltıldı.
DHA'nın aktardığına göre, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.