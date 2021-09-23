MEB'in din dersi kitabında pornografik site linkine yer verildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) liselerde okuttuğu din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında pornografik bir sitenin kaynak olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Ortaöğretimde 10’uncu sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının "Genel Ağ Kaynakçası" sayfasında kullanılan linkerden birinin porno sitesi olduğu ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, ayrıca kaynakçada Atatürk’e hakaretler yağdıran Ekrem Buğra Ekinci’nin kitabına da yer verildi. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi Yazarı da olan Ekinci Atatürk’ün “şahıs diktatörlüğü kurduğunu”, “İngilizler tarafından önünün açıldığını” ve “Padişah’ın ipini çekerek sivil darbeyle rejimi değiştirdiğini” iddia etti. Ekinci 6 yıl önce de "Keşke Çanakkale geçilseydi" demişti.