MEB'den Zonguldak ve İzmit'teki şiddet olayları hakkında soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı iki farklı şehirde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Zonguldak'ta sosyal medyada yer alan görüntülerle bir öğrencinin akranları tarafından şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. İzmit'te ise bir öğretmenin öğrencilerine şiddet uygulaması tepkilere neden olmuştu.

MEB'den konuya ilişkin gelen açıklama şöyle:

“Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız "her türlü şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir.”