MEB’den 'yazılı sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün bazı basın yayın organlarında, "pedagojik formasyon eğitimi alanların bakanlıkça yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına" yönelik haberlerin yapıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağını belirleme yetkisinin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ait olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı öğretmenlerimiz, aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda yer alan derslerle aynı olduğunu iddia ederek sertifikalarının 'tezsiz yüksek lisans'a denk sayılmasını talep etmişlerdir.

Yapılan başvurular üzerine haberlere konu olan yazıda, ilgililerin bitirmiş oldukları eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk olup olmadığının yetkili bulunan Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir."