Milli Eğitim Bakanlığı 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
yavuz karamahmutoğlu
Haber Merkezi
MEB'den 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır' açıklaması yaptı.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.