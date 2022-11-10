MEB'den 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır' açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.