MEB'den öğretmenlerin tanışma sayfasına soruşturma

Evlenmek ve partner bulmak isteyen öğretmenler için Instagram'da açıldığı belirtilen "ogretmenler.cift" hesabıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kişisel özellikler ve fotoğrafların paylaşıldığı sayfada isteyen kullanıcılar istediği paylaşım için yorumda bulunabiliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı sayfadaki isimlerin çoğunun öğretmen olmadığını tespit ettiğini öne sürdü ve “meslek onurunu zedelediği” gerekçesiyle ilgili sayfayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Sayfa sahibinden açıklama

Tartışmaların ardından ilgili sayfadan bir açıklama gelmiş, "Burası öğretmenlere özel ciddi bir tanışma platformudur" ifadeleri kullanılmıştı:



