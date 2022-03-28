MEB'den Haziran Direnişi'ne dair skandal ifadeler

Milyonlarca yurttaşın katıldığı Haziran Direnişi'ne dair Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ortaöğretim ders kitaplarında yer alan ifadeler tepki çekti.

MEB’in Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında, Haziran Direnişi için “Polisin müdahalesi sonrasında gelişen olaylar, hükümeti zor durumda bırakırken kamuoyunda eylemcilere dair bir mağduriyet algısı oluşturdu” denildi.

Konuya ilişkin ders kitaplarında yer alan sayfalar Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Yüksek Mimar Mücella Yapıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kitapta ayrıca “Hükümetin politikalarından rahatsız olan bazı iş çevreleri, medya organları aracılığıyla halkı kışkırtmaya çalışmışlardır” denildi.