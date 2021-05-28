MEB Personel Müdürü'nden 'telafi eğitimi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine öğretmenlerin katılımıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İnan paylaşımında, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.