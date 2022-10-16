MEB meslek lisesi öğrencilerinin kitaplarını yayımlamadı

Meslek liselerinde 11 ve 12’nci sınıfta okuyan öğrenciler için bu yıl ders kitapları yayımlanmadı. Öğrenciler ve öğretmenler, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için hazırlanan meslek dersi kitaplarına dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" adresinden ulaşabiliyor. 9’uncu sınıflar için 108, 10’uncu sınıflar için ise toplam 221 adet kaynak kitap bulunuyor. 11’inci sınıflar için hazırlanan 343 kaynak kitabın hepsinde ‘taslak’ ibaresi yer alırken, indirilme sayılarının az olması da dikkat çekti.

Öte yandan mezun olmak için hazırlanan ve üniversite sınavına girecek olan 12’nci sınıflar için ise sitede herhangi bir kaynak kitap ve ders notu bulunmuyor. Ayrıca 10’uncu sınıf Çocuk Gelişimi, 11’inci sınıflar ise Erken Çocukluk ve Özel Eğitimde Program Atölyesi, Yetersizlik Türleri ve kaynaştırma Eğitimi, Çocuk Edebiyatı ve Sosyal Medya derslerinin notları da sitede yer almıyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, çğretmenler ise internette farklı sitelerde bazı dersler için kitap veya ders notu bulunduğunu ancak ne zaman yüklendiği ve güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olmadıkları için derslerde kullanmak istemediklerini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen sene övünerek meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler için meslek dersi kitaplarının ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındığını açıklamıştı.