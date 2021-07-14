MEB-Belediye ortak etkinliğinde öğrencilere namaz dayatması

AKP iktidarı döneminde hayata geçirilen dinselleşmeye dönük adımlar, özellikle eğitim alanında giderek hız kazanıyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde Samsun’da yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Samsun'u Keşfet Şehrini Fark Et” isimli projeyle Samsun'un ilçelerinde yaşayan ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin "şehre aidiyet duygularını artırarak problemlerin tespiti ve çözümünün parçası olmaları ve kentin tarihi, kültürel ve turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmesinin sağlandığı" belirtiliyor.

Etkinliğin 13 ilçenin her mahallesinden 4 bin 76 öğrencinin katılımıyla 20 Ekim 2021’de tamamlanacağı açıklandı.

Buraya kadar her şey normal görünüyor.

Ancak proje için hazırlanan ve zaman çizelgesine bağlı olarak tüm etkinliklerin ayrıntılı olarak belirtildiği plana bakıldığında işin rengi değişiyor.

Planda 11.00-13.00 saatleri arasında "Öğle Yemeği, Samsunum 1 Gemisi Ziyareti ve Namaz" yer alırken, 16.00-17.00 saatleri arasında "Samsun Üniversitesi Ziyareti ve Namaz" yer alıyor.

Programın belirli bölümleri namaza ayrılmış.

Dinsel bir ibadetin kamusal niteliği olan iki kurum tarafından hazırlanan bir projede resmi olarak yer alması AKP eliyle eğitimde yaşanan dinselleşmenin somut bir örneğini oluşturuyor.

Bireysel bir tercih olması gereken namaz ibadetinin ortaokul öğrencilerine dayatılması, laiklik ilkesinin çiğnenmesi anlamına da geliyor.

Her ne kadar proje hedefleri itibarıyla Samsun ilçelerinde yaşayan öğrencilerin yaşadıkları ilin merkezini tanımasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olsa da dinsel bir ibadet olan namazın etkinlik planında yer alarak öğrencilere dayatılması, AKP’li Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü eliyle Türkiye’de son yıllarda yaşanan ve eğitimden sanata ve başka birçok alana yayılan dinselleşme hamlelerinin somut bir örneğini oluşturuyor.