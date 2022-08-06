MEB 65 okul için inceleme başlattı

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, "Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını" söyleyerek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrı yaptı.

Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 65 şikayet konusuna yönelik inceleme başlattığı öğrenildi. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında "görevden alma, uyarı, kınama" gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği belirtildi.

Haber

Eski YÖK Başkanı: Soruların hazırlandığı ana bilgisayara kablo bağlandı