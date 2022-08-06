MEB 65 okul için inceleme başlattı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, "Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını" söyleyerek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrı yaptı.

Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 65 şikayet konusuna yönelik inceleme başlattığı öğrenildi. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında "görevden alma, uyarı, kınama" gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği belirtildi.