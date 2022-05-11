McDonald's Türkiye Katarlılara satıldı

Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Anadolu Grubu'na bağlı olarak faaliyet yürüten McDonald's Türkiye, Boheme Investment isimli şirkete satıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgilendirmede, satışın 54 milyon 500 bin dolar karşılığında gerçekleştiği belirtildi.
Merkezi Viyana'da bulunan Boheme Investment isimli şirketin sahibinin Kamal Saleh Al Mana olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır" denildi.