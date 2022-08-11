MB Ankara'dan İstanbul'a taşınıyor: 100 kişi istifa etti

Ankara’dan İstanbul’a taşınma süreci başlayan Merkez Bankası'nda yaklaşık 100 kişinin istifa ettiği iddia edildi.

Milli Gazete’den Bünyamin Güler’in haberine göre, Ataşehir’deki Finans Merkezi’ne taşınması planlanan Merkez Bankası, inşaatın devam etmesinden dolayı geçici olarak başka bir binada hizmet verecek.

Haberde, “Onlarca MB personeli ise önünü görememek ve plansızlıktan dolayı çareyi istifa etmekte buluyor. Taşınma işlemleri bitene kadar ücretli-ücretsiz izin haklarını kullanmak isteyen personelin hakları elinden alındığı belirtilirken, personelin ise işleyişteki problemlerden dolayı istifa etmeye başladığı öğrenildi. Ankara’dan İstanbul’a taşınma işlemi sürecinde yaklaşık 100 kişinin istifa ettiği öğrenilirken, istifa edenlerin ise önceliklerinin yurtdışı olduğu öğrenildi. İstifa edenlerin daha çok 3-4 yıllık personel olması dikkat çekerken, emekliliğine az kalanların ise mecburiyetten çalışmaya devam edeceği ifade ediliyor. Gençlerin istifa ederek, yurtdışına göç etmesi ise 'Mühendis ve doktorlardan sonra Merkez’de de beyin göçü başladı' yorumlarına neden oldu." ifadelerine yer verildi.