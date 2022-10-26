Mazlum Abdi: Suriye-Türkiye normalleşmesine karşı uyarıyoruz

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şarku’l Avsat’a verdiği röportajda, Ankara ile Şam arasındaki normalleşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

İki taraf arasındaki güvenlik ilişkilerinin yıllardır sürdüğünü belirten Abdi, “Şimdi de aralarında kapsamlı bir normalleşmeden bahsediliyor. Ankara için normalleşme, Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesi ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki demokratik özerk yönetim formülünün baltalanması şartına bağlı. Türk ordusunun sancağı altında faaliyet gösteren askeri grupların geleceğini belirlemeye yönelik bir uzlaşı modelinden bahsedenler var” dedi.

Abdi, “Böyle bir anlaşma, yıllardır terörle mücadele eden ve topraklarını cesurca savunan halkımızın iradesini hedef alır. Anlaşmanın içeriğinin Suriyeli mültecileri siyasi nedenlerle kullandığından bahsetmiyorum bile” diye konuştu.

Abdi, “Şam ile Ankara arasındaki böyle bir normalleşmeye karşı durulması gerektiği konusunda tüm kesimleriyle Suriye halkını uyarmalıyız” dedi.

Suriye meselelerine dahil olan ülkelerin çoğunun, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası bir askeri operasyonunun “Suriye halkına sıkıntı vereceğine” ikna olduğunu söyleyen Abdi, "Türk ordusunun insansız hava araçları (İHA) ileSDG’nin en iyi askeri liderlerini hedef alan 70 hava saldırısı düzenlediğini" söyledi.