Maytap atölyesindeki patlamada ölen işçiler anıldı: 'İş cinayetleri son bulana dek haykıracağız'

İstanbul'da 31 Ocak 2008 tarihinde Davutpaşa'da Emek İş Hanı'ndaki kaçak maytap atölyesinde meydana gelen patlamada işyeri sahibi ile 20 işçi hayatını kaybetmiş, 115 kişi ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden işçilerin aileleri patlamanın yıl dönümünde, patlamanın olduğu yerde bir anma yaptı.

"İş kazası değil, iş cinayeti" diyen ailelerin açıklaması şöyle:

"Bizler Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler olarak 15 yıldır adaletin yerine getirilmesi, bütün sorumluların yargılanması için mücadele ediyoruz. 35 hafta sadece ceza davası açılması için Taksim’de nöbet tuttuk. Davamız ancak bir buçuk yıl sonra açılabildi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na, Meclis’e, Adalet Bakanlığı’na, Başbakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı’na gittik. Çalmadığımız kapı kalmadı. Sesimiz yeterince duyulmadı. Yıllarca süren Davutpaşa Davası’nda sadece Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine çeşitli cezalar verildi. Bütün sorumlular yargılansın dedik, ceza alan yetkililer bile bir gün olsun hapis yatmadı. Çıkan kararlara itiraz ettik. Bütün sorumluların yargılandığı etkin bir yargılamada ısrar ettik.

14 yıl sonra, sonunda Anayasa Mahkemesi 'yaşam hakkının ihlal edildiğine' karar verdi. Davamız artık yeni bir aşamada. Anayasa Mahkemesi’nin bozma kararını Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması gibi cezasızlık konularındaki vurgusu nedeniyle tüm iş cinayeti davalarına, Hendek Patlaması Davası gibi davalara etkisi olacak nitelikte emsal bir karar olduğu için önemli buluyoruz.

Bütün temennimiz Davutpaşa Patlaması Davası’nda cezasızlık anlamına gelebilecek cezaların çıkmaması, davamızın başka iş cinayetlerinin olmasını engelleyecek bir kararla sonuçlanması. 15 yıldır sesimizin ulaştığı her yerde haykırdık. İş cinayetleri son bulana dek haykırmaya devam edeceğiz."

Duruşma 6 Haziran'a ertelendi

Davanın bugün öğle saatlerinde Anayasa Mahkemesi’nin bozma kararından sonraki ikinci duruşması da görüldü. Duruşmada avukatlar yargılamanın yeniden yapılmasını ve Anayasa Mahkemesi'nin 17. maddesine göre yaşama hakkının ihlali etkili yargılama yapılmasını önceki sanıkların tekrar yargılanmasını talep etti.

Bir sonraki duruşma 6 Haziran'a ertelendi.