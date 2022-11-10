'Mayıs ayına kadar ekmeğin fiyatı 10 liraya çıkabilir'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday üretimindeki maliyet artışının un fiyatlarını etkilediğini, un fiyatlarındaki artış ve diğer girdi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle fırıncıların zarar ettiğini belirtti. “Tüketen de, fırıncı da zor durumda” dedi.

Tuz, su, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, kira ve işçilik artışı nedeniyle zarar eden fırıncıların yanısıra, çiftçinin gübre, mazot, tohum ve ilaç konusunda desteklenmemesi nedeniyle buğday üretiminin azalacağına işaret eden Ömer Fethi Gürer, bu durumda ekmek fiyatının artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, “7450 liradan buğdayı aldık, 4500 liradan sanayicimize veriyoruz. 2950 lira sübvanse ediyoruz. Bunu un yapıp fırıncılara versinler biz görevimizi yaptık” şeklindeki sözlerini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, "Özünde Sayın Bakan bu söylediğiyle yalnızca ekmeğin buğdaydan, undan ibaret olduğunu düşünerek ifade ettiğini varsayıyorum. Ülkemizde 3,5 milyon dekar hububat alanı ekim dışı kaldı. Girdi maliyetleri düşürülmedi, gübrenin mazotun, tohumun ilacın üretici erişiminde gerekli destekler verilmedi. Böyle olunca da maliyetler arttı" dedi.

Burada yapılması gerekli olan ilk işin öncelikle üretim maliyetini düşürmek olduğunu söyleyen Gürer, buğdayın üretim maliyeti düşerse, un fiyatının da düşüp, ekmeğe erişimin daha kolay hale gelebileceğini kaydetti.

'Piyasada ekmek fiyatı 5 liraya kadar çıktı'

Ekmeğin bazı illerde 200, bazı illerde ise 250 gram olarak satıldığını, bazı illerde fiyat artışına gidilirken bazı illerde gramaj düşüklüğü yapılıp aynı fiyata satıldığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Bazı illerde belediye ekmeği 3 buçuk liradan satılırken, piyasada ekmek fiyatı 5 liraya kadar çıktı. 50 kiloluk un 400- 500 lira. 50 kiloluk undan ortalama 300 adet 200 gramlık ekmek üretiliyor. Yalnızca un için dahi önceki yıllara görü fiyatlar çok yüksek. Mayanın kilosu 350 liraya kadar çıktı, bir yılda yüzde 163 zam geldi. Yurtdışından ithal maya getiriliyor ama fiyat yine düşmüyor” dedi.

'Sofrada ekmek eksildi'

Asgari ücreti 1825 lira olduğu dönemde 2 lira olan ekmekten 1412 adet ekmek alınabiliyor iken bugün 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücretle, ekmek fiyatı 7,5 liraya çıkarsa 730 ekmek alınabileceğini anlatan Gürer, iki yılda sofrada 670 ekmeğin asgari ücret üzerinden eksildiğine dikkat çekti ve bu durumda asgari ücretin en az 10 bin 590 lira olması gerektiğini ifade etti.

'Beş kişilik bir ailenin kahvaltı gideri 3 bin 600 lira'

Zeytinin 50 -90 lira, peynirin 52-80 lira arasından fiyatlara satıldığını kaliteli peynirin ise 140 liradan aşağı olmadığını kaydeden Gürer, “Beş kişilik bir aile, bir günde 10 ekmek tüketse kahvaltısında 20 liralık zeytin, 25 liralık peynir ve ekmekle beraber en az 120 lira harcaması gerekiyor. 3600 lira tutarında kahvaltı için yalnızca bir emeklinin maaşı 3000 lira olduğuna göre, hiçbir şeyi harcamadan ısınmaya, elektriğe, doğal gaza suya giysiye. Eğitime para harcamadan yalnızca kahvaltı için harcayacağı para beş kişilik bir ailenin 3600 lira tutuyor” diye konuştu.

'Mayıs'ta 10 liraya çıkabilir'

Gürer, “Mazotun ÖTV'sini KDV’sini kaldırmak, gübreyi sübvanse etmek, daha ilk üretim aşamasında maliyetleri düşürerek girdi maliyetlerinde meydana gelecek düşmeyle üretimin daha uygun fiyatla üretilmesini sağlamak en doğru uygulamadır. Bunun yolu açılmadığı takdirde ekmek 7,5 liraya çıkar. Önümüzdeki mayıs ayına kadar 250 gram ekmeğin fiyatı 10 liraya kadar da yükselme olasılığı var. Çünkü üretim ile ilgili maliyetlerdeki artış sorunu katlıyor” ifadelerini kullandı.

'Hububatta rekolte düşme olasılığı yüksek'

Ülkemizde kuraklık nedeniyle özellikle ekimi yapılan hububatta rekolte düşme olasılığının da yüksek olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Çünkü sulu tarımda bir dönümde 850 kiloya yakın buğday hasat edilirken, kuru tarımda 270 kilo bir dönemde buğday elde ediliyor ve bunun da bazı bölgelerde 140 kiloya kadar düştüğü, kuraklığın etkisine göre de bunun daha da aşağılara indiği de biliniyor” diye konuştu.