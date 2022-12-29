Mavi Nota ödülleri Erten ve Paşmakçı’ya

Trabzon'da ilk kez 30 yıl önce verilen Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Sanat Emek Vefa Ödülü"ne bu yıl, tiyatro yönetmeni Yücel Erten ile bağlama sanatçısı, derlemeci ve akademisyen Yücel Paşmakçı layık görüldü.

60. sanat yılını kutlayan Yücel Erten’in ödül gerekçesinde, 1962’den günümüze yaptığı yüksek sanat çalışmaları ile, reji, çeviri, oyunculuk, kurumsal yöneticilik alanındaki etkinlikleri ve 2021’de kurmuş olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndaki çalışmaları öne çıkarılırken, Yücel Paşmakçı’nınkinde ise, halk müziği alanındaki eğitimciliğinin yanı sıra, yorumculuğu ve hacimli derleme çalışmaları vurgulanıyor.

Yücel Paşmakçı’nın, Süleyman Şenel tarafından hazırlanan, anılarını da içeren nehir söyleşi kitabı Yücel Paşmakçı ile Türküler Üzerine 2009 yılında, Yücel Erten’in, anılarının ilk cildi olarak kaleme aldığı Akıntıya Kürek ise, 2018’de yayımlanmıştı.

30 yıldan bu yana düzenli olarak verilen Mavi Nota Müzik Ödülleri’nin sahipleri, Mavi Nota e-Müzik Gazetesi seçici kurulu tarafından belirleniyor. Kurulda yer alan isimler şöyle: Prof. Dr. Abdullah Akat, Ebru Förster (soprano), Ilgın Salman (piyano eğitmeni ve piyanist) , Yeşim Gökalp (piyanist), Müfit Semih Baylan (Mavi Nota Müzik Ödülleri ve Mavi Nota Müzik Gazetesi’nin kurucu imtiyaz sahibi)

Erten ve Paşmakçı için yapılacak ödül takdim töreni 2023 yılı içinde belirlenecek bir tarihte Trabzon’da gerçekleştirilecek.