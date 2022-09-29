Sanatçı Gülcan Altan soL TV'de yayınlanan "Matruşka" programının yeni bölümünde tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'la sanat ve hayat üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
Programı saat 21.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Matruşka | Orhan Aydın'la sanat ve hayat üzerine
'Matruşka' programının yeni bölümünde Gülcan Altan'ın konuğu tiyatro sanatçısı Orhan Aydın.
Haber Merkezi
Sanatçı Gülcan Altan soL TV'de yayınlanan "Matruşka" programının yeni bölümünde tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'la sanat ve hayat üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
Programı saat 21.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.