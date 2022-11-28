Matrah düzenlemesinin ömrü bir hafta sürdü

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi 24 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor. Uzmanlar, araç fiyatlarındaysa yüzde 5,56-19,44 arasında değişim bekliyordu. Ancak güncelleme, 1 Aralık’tan itibaren gelecek zamlarla büyük oranda erimiş olacak. Ocak ayına kadar zamlar yüzde 15’i bulabilir. Gelen zamlarla birçok model yeniden bir üst dilime çıkacak.

Nasıl Bir Ekonomi’den Aysel Yücel’e konuşan Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yüksek enflasyonun olduğu ve kurun hızlı yükseldiği dönemlerde ayda birkaç kez zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Önümüzdeki haftada yeni zamlar bekliyoruz. Yılbaşına kadar otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 5-10 zamlanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren birçok modelin matrah artışıyla kazandığı vergi avantajını kaybedecek” dedi.



