Mata Otomotiv işçilerinin iş bırakma eylemi dördüncü gününde: 'Korku duvarları yıkıldı'

İstanbul Tuzla'daki Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan işçilerin iş sağlığı, iş güvenliği ve yüzde 25 ek zam talebiyle 27 Şubat’ta başlattığı iş bırakma eylemi dördüncü gününde devam ediyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Özcan Atmaca, eylemlerini fabrika önünde sürdüren işçilere, “Biz Mata’dan taleplerimizi sunduğumuzda adamlar bize dedi ki ‘Hayır vermiyoruz’. Niye biliyor musunuz? Mata, tek başına ayağa kalkamayacak sandı. Ama biz, bütün işçilerle dışarıdayız. Haklarımızı almadan da asla içeri girmeyeceğiz. Biz Mata çalışanları, sonuna kadar mücadele edeceğiz ve o fabrikada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşçi, temsilci ne istiyorsa o olacak” diye seslendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri Can Emrah Ülgu ise “Dün biliyorsunuz, 700 kişiden fazla arkadaş bizimle beraber, sendikası ile beraber sesini duyurmaktan başka çabası olmadan bir araya geldi. Mata işçisi, artık ezberini bozmuştur. Mata işçisi, bir arada olmayı, bir arada hareket etmeyi, örgütlenmeyi ve örgütlü hareket etmeyi öğrenmiştir. Korku duvarı yıkıldı. Artık şundan bıktık arkadaşlar; sürekli tehdit, sürekli şantaj, sürekli korkutma. Siz kimsiniz” diye konuştu. (ANKA)