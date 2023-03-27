Mata işçileri talepleri için Ankara’ya yürüyor

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan işçilerin iş sağlığı, güvenliği ve yüzde 25 ek zam talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi 27. gününde büyüyor.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler, Mata Otomotiv işçileri de seslerini daha da yükseltmek ve taleplerini siyasi partilere ve bakanlıklara bildirmek üzere Ankara’ya yürüyüşe geçmek için Tuzla Serbest Bölge önünde toplanmaya başladı. İşçiler saat 10.00’da yürüyüşe başlayacak.

Birleşik Metal İş Sendikası konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"İşten atılan 600 işçi ve sendikamızın yöneticileri, 27 Mart Pazartesi günü saat 07.00’da İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest bölgesi önünde toplanmaya başlayacak ve Saat 10.00’da Ankara yürüyüşünü başlatacaklardır. Mata işçilerinin insanca çalışma koşulları ve ek zam talebiyle başlattıkları direnişleri, bir ekmek ve onur kavgasına dönüştü. Değerli basın mensuplarını ve tüm kamuoyunu bu onurlu direnişte bizlere destek vermeye davet ediyoruz."