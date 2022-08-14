Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu şüpheli şekilde hayatını kaybetti

İstanbul'da önceki sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularından Süreyya Gürsel Evren misafir olarak geldiği evde 3’üncü kattan düştü.
DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.