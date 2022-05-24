Maske zorunluluğunda gelişme: Yeni vaka sayısı binin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu maske kullanımının kalkması için vaka sayılarındaki düşüşe işaret etmiş, üç gün boyunca vaka sayılarının binin altında gerçekleşmesi halinde bu adımın atılacağını açıklamıştı.

Koca'nın açıklamasının ardından açıklanan verilere göre, pazar günü 905, dün 922 yeni vaka tespit edilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre ise son 24 saat içerisinde yapılan 136 bin 332 testten 1304’ü pozitif çıktı.

Verilere göre, virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı 1184 olarak açıklandı.