Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı

Salgınla mücadelede yeni yol haritası önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulacak. Sağlık Bakanı Koca, maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bilgi vereceklerini de açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste vaka sayılarının geçen hafta sonu pik yaptığını ve vakaların önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşmesini beklediklerini belirterek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım” dedi.

Erdoğan'ın dün bakanlarla yaptığı toplantı öncesinde açıklamalar yapan Koca "Vaka sayılarının önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Covid-19'u hafif belirtilerle geçirdiğini söyleyen Koca, ”Çok iyi, son derece hafif geçiriyor. Ciddi öksürüğü yok. Çok hafif ses kısıklığı var. İlaçlarını aldı” ifadelerini kullandı.

Molnupiravir ile ilgili de Bakan Koca, ”Yeni ilaca başladık, molnupiraviri dağıttık. 700 küsur dolar olan ilacı 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya vermiş olduk. Dünyada da kullanılan bu ilacı hızla yerlileştirip yaygın kullanılmak üzere piyasaya verdik. 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz” dedi.

Turkovac’ın bütün devlet hastanelerinde uygulanmak üzere bugünden itibaren sevkiyatının başlayacağını söyleyen Koca, ”Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastanesi değil ilçelerde de başlıyor. Turkovac'ın Omicron ile ilgili virüs izole edilmişti. Hayvan çalışmaları bitmek üzere. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı hedefliyoruz. Omicron'a özel” şeklinde konuştu.

Koca, Turkovac aşısıyla ilgili, ”Bizim şu an piyasaya verdiğimiz toplam Turkovac sayısı 800 bin oldu. Pazartesi günü 200 bin daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ayda 2-2.5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde oldu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay oldukça kullanımı artmış olacak” diye konuştu.

İki BionTech artı Turkovac çalışmasının devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, gebeler ve çocuklarla ilgili çalışma başladığını söyledi. Koca, “Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım” dedi.