Mart ayında ev sahibi Ali Babacan

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza koyan CHP, İYİP, SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP Genel Başkanları, her ay hem güncel meseleleri hem de yeni sisteme geçiş sürecinin detaylarını değerlendirmek üzere altılı olarak bir araya gelmeyi sürdürecek. Edinilen bilgiye göre, genel başkanlar buluşmasında "parti isimlerine" göre alfabetik sıra kriterine göre ev sahipliği üstlenilecek. Bu çerçevede mart ayındaki buluşmada başkanları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ağırlayacak.