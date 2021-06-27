Marmaris'teki yangında bir orman işçisi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında Orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirdi.

Marmaris ile İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangında bir işçi yaşamını yitirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu" denildi.

32 yaşındaki Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Marmaris'teki yangına müdahale ederken yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir (solda)

Hasdemir'in geçici orman işçisi olduğu öğrenildi.

Görkem Hasdemir'in çalışma arkadaşları, cenazenin gönderilişi sırasında ayakta durmakta zorlandı.

Bakandan 'Otel yapılacak' kaygılarına 'iktidar karşıtlığı' yorumu

Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 328 personelin görev yaptığı yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli "Maalesef şehidimiz var. Şehidimiz Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

"Şu saat itibarıyla yangını kontrol altına almış durumdayız" diyen Pakdemirli yanan alana otel yapılacağı kaygılarına ilişkin ise "iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler" ifadesini kullandı. Pakdemirli "Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler söyleniyor. 'Yine buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın" ifadelerini diye konuştu.

Yangın sırasında ormanlık alana yakın bölgede bulunan polis lojmanları ile bazı otellerin lojmanlarının tedbir amaçlı boşaltıldığı, şu an için yangının bu bölgeler için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

Kısmen kontrol altında

Muğla ve çevre illerden takviye gelen 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda orman işçisinin, müdahale ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Rüzgarın etkisiyle yangın bölgesinde farklı noktalarda zaman zaman tekrar alevlenmelerin yaşandığı, tamamen kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İtfaiye aracı kaza yaptı: 5 yaralı

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracının otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İtfaiye araçlarından birisi, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada itfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobil metrelerce sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.