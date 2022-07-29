Marmaris'teki orman yangını otele sıçradı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler Turunç mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında yangın başladı.

Yerleşim yerlerine çok yakın olduğu belirtilen yangın, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uyguma Oteli’ne sıçradı.

Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Marmaris İçmeler’de başlayan orman yangını yerleşim yerlerine çok yakın. Maalesef yangın Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uyguma Oteli’ne sıçradı. Tüm ekipler koordineli şekilde yoğun bir şekilde yangınla mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.