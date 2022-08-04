Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Marmaris'in Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris-Turunç seferi yapan 22 yaşındaki Tamer Altındağ'ın kullandığı tekne dolmuş çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürat teknesinde bulunan bir İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer Altındağ ile 43 yaşındaki Mırvat Jakmara, 21 yaşındaki Lush Elin, 40 yaşındaki Peter Jordin ve 19 yaşındaki Clein Svetiellu ise yaralandı.

Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.