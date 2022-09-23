Marmaris'te kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen sürüyor

Muğla’nın Marmaris İlçesi Yalancıboğaz mevkiinde ormanlık alanda 21 Eylül’de çıkan yangın ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel görev alırken 500 hektar alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmalarıysa halen sürüyor.

Yangına ilişkin Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 21 Eylül Çarşamba günü Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalara halen devam etmektedir. Yine dün akşam saatlerinde Ula Kızılyaka mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürülmüştür. Marmaris yangında 500 hektar ve Kızılyaka yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Marmaris Yalancıboğaz yangınında orman teşkilatımızın kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen destek güçleriyle birlikte 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel söndürme çalışmalarında görev almıştır. Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için orman teşkilatımızca çalışmalara hemen başlanacaktır."

Öte yandan Marmaris’teki yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 85 yaşındaki arıcı M.Y.'ye, savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verilmişti. (ANKA)