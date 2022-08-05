Marmaris'te İngiliz turistin öldüğü tekne kazasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Muğla Marmaris’te Uzunyalı mevkisinde su sporları işletmesine ait Tamer Yiğit Güngör’ün kullandığı sürat teknesi ile Marmaris-Turunç seferini yapan tur teknesi çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla kaza yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesindeki İngiliz turist Anna Capuano adlı kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada Tamer Yiğit Güngör, Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Oxford (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı. Yaralılardan ikisi Marmaris Devlet Hastanesi, diğer üçü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cesedi Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tamer Yiğit Güngör ile su sporları işletmesinin sahibi M.Y.’yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tamer Yiğit Güngör tutuklandı, M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.