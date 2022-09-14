Marmaris yangını şüphelisinin iddianamesi tamamlandı

Marmaris yangını şüphelisi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık Sacit A.'nın başlattığı yangın sebebiyle 4392,5 hektar orman alanının yandığına yer verildi.

DHA'nın haberine göre, sanık hakkında Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianamede, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savunmasında ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini ifade eden sanığın, suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Davanın ilk duruşması 9 Kasım'da görülecek.

Marmaris'teki yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.