Marmaris Kent Konseyi'nden Sinpaş'a: 'Haklılığımız her duruşmada kanıtlanacak'

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Halime Şaman’a Sinpaş GYO A.Ş./Kızılbük GYO A.Ş tarafından açılan “haksız rekabete dayalı” tazminat davasının beşinci duruşması dün (25 Ocak) İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmaya davacı Sinpaş GYO/Kızılbük GYO'nun avukatının katılmaması nedeniyle davanın düşmesi gündeme getirildi.

Mahkeme heyetinin davanın düşmesine yönelik girişimi davalı tarafça kabul edilmeyerek, SİNPAŞ'ın haksızlığının bir kez daha belgelere geçmesi gerektiği vurgulandı.

12 Nisan saat 9.55’e ertelenen duruşmanın ardından basına açıklamada bulunan Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi şunları kaydetti:

"Sinpaş’ın ince bir zeka ile planlama yaptığına ilk kez tanık olduk. Ama bizim zekamızın da fena olmadığını düşünüyoruz. Duruşmaya davacı tarafın avukatı girmedi ve hakim davayı takip etmekten vazgeçebileceğimizi, davalı taraf gelmediği için istersek davanın düşeceğini söyledi. Yani haklılığımız hükme bağlanmadan, davalı tarafın istediği zamanda davayı yenileyerek açabileceği bir durumu kabul etmemizi beklediler.

Bugün firma davayı düşürerek, davayı kazanma ve kaybetme ihtimallerinin kendileri tarafından örülen itibarsızlaştırma hamlesini ortadan kaldırmaya çalıştı. Haksız açtıkları davayı izlemeyerek Halime Şaman’a bir 'şans' verdiklerini hissettirmeye çalışarak yaptılar. Bizim de davayı takipsiz bırakacağımızı düşündüler. Yani dava tehdidinin sürekli üzerimizde kalmasını istiyorlar. Böylece irademize biçim vereceklerini zannediyorlar.

Israrla söylüyoruz haksızsınız! Bu davanın sonucu belli. Dava uzayıp gidecek ve haklılığımız her duruşmada ortaya çıkacak."