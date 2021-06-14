Marmara'yı zehirleyen fabrikanın kapatıldığı açıklanmıştı, 50 gün süre verildiği ortaya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müsilaja karşı oluşturduğu eylem planı kapsamında yapılan denetimlerde Bandırma'da faaliyetlerini durdurduğunu açıkladığı BAGFAŞ'a "428 bin ton ihracatı yapması için" 50 gün süre verdiği ortaya çıktı. Durum şirketin KAP'a yaptığı açıklamada kendisine iletilen tutanağı paylaşmasıyla ortaya çıktı. Şirketin borsadaki hisseleri ise bu süre zarfında geçici olarak işleme kapatıldı.

DHA'nın haberine göre şirketin denetimler sırasında kıyı tesisinde toplanan kükürtü Bandırma Körfezi'ne attığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca cumartesi günü yapılan açıklamada, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan ve denizi kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelen Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş'nin (BAGFAŞ) faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Firmaya, 19 bin 385 ton sıvı amonyağı bitirmesi ve 428 bin ton ihracatı yapması için 50 gün süre verildiği ve faaliyetlerinin 50 gün sonra durdurulacağı bildirildi.

Şirketin talebi üzerine 50 gün izin

BAGFAŞ ise KAP aracılığıyla açıklama yaptı. BAGFAŞ, açıklamayla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine tebliğ edilen yazılı tutanağı da paylaştı.

Tutanakta, “Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gencer’e, BAGFAŞ’a ait işletmede faaliyetin durdurulması için 50 gün süre, sıvı amonyak tanklarında 19 bin 385 ton bulunmasından dolayı ve bu süre zarfında işletmeye sıvı amonyak alınmaması şartıyla verilmiş olup, bu süre sonunda işletmenin tüm faaliyetinin durdurulacağı taahhüt edilmiştir. Bu süre Gencer’in talebi üzerine verilmiş olup, bu süre sonunda kesin olarak faaliyetinin durdurulacağı, herhangi bir hak talep edilemeyeceği kendisine bildirilmiş olup, işbu tutanak mahallinde tarafımızca 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır” ifadeleri yer aldı.

BAGFAŞ’tan KAP’a yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuzun 14 Haziran tarihli toplantısında fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Üç kez ceza kesilmişti

Balıkesir Valiliği’nce perşembe günü yapılan açıklamada, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran’da 96 bin 561 lira, daha önce de biri 2018, diğeri ise 2020 yılında olmak üzere 3 kez ceza uygulandığı belirtilmişti.

Öte yandan BAGFAŞ hisseleri, faaliyetlerinin durdurulması sonrası oluşan belirsizlik ortamının "yatırımcıları etkilememesi adına" geçici olarak işleme kapatıldı.