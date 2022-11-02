Marmaray'da seferler normale döndü

Marmaray'da bir yolcunun yangın butonuna basması sonucu aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir."

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durdurulmuş, yolcular ise peronlardan dışarı çıkarılmıştı. "Acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" anonsu yapıldığı bildirilmişti. Aksamanın bir yolcunun yangın butonuna basması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.