Marmaray'da arıza: Çalışan duraklar duyuruldu...

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.

Marmaray seferlerinde dün de Düzce'de gerçekleşen deprem nedeniyle gecikme yaşanmıştı.

Yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından demiryolu hattının kontrolü yapılmış, bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denilmişti.