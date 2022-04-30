Marmara'daki deprem sonrası Kandilli'den açıklama: Yüzde 95'imiz tehlike altında

Marmara Denizi'nde sabah saat 06.35'te Balıkesir merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabahki depremin ardından olası Marmara depremi akıllara gelirken, konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun bir kez daha altını çizen Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'sinin nüfusun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nde yaşanan en büyük depreme ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Özener 1509 yılında meydana gelen depremin şiddetinin 8 civarında olduğunu söyledi. Söz konusu depremin Mısır'dan bile hissedildiğini belirtilen Özener bu depremin "küçük kıyamet" olarak adlandırıldığını da ekledi.