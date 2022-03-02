Marmara Üniversitesi GSF öğrencilerinden zam boykotu

Marmara Üniversitesi Acıbadem Kampüsü’nde okuyan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, kampüslerinde bulunan özel kantin işletmesinin yaptığı zamların geri alınması için dekanlığa ilettikleri dilekçelerin sonuç vermemesinin ardından kantini boykot kararı aldı. Çayları, kahveleri ve hazırladıkları yiyecekleriyle kantinin önünde buluşan ve boykota başlayan öğrenciler, kantine gelen zamlar geri alınıncaya kadar boykota devam edeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz Ocak ayında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin öğrenim görmekte olduğu Acıbadem Kampüsü’nde bulunan kantin işletmesindeki gıda fiyatlarına yüzde yüzde 60’ın üzerinde zam geldi. Alınan zam kararına tepki gösteren öğrenciler, içeriğinde ısınma sorunu ve eğitim masraflarının karşılanamaz düzeyde olması gibi sorunların da yer aldığı bir dilekçe yazmıştı. Taleplerini içeren dilekçelerini toplu bir şekilde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na ileten öğrenciler, bu taleplerin kabul edilmemesi durumunda boykot kararı alacaklarını belirtmişti. Yaklaşık bir aylık sürenin ardından taleplerine olumsuz yanıt alan öğrenciler, bugün itibariyle boykota başladı.

Yapılan fahiş zamların ardından Marmara GSF Acıbadem kampüsü içerisindeki özel kantin işletmesini boykota başladı.



Boykot, zamlar geri alınana kadar devam edecek!#marmaraüniversitesi #marmaragsf #marmaraboykot pic.twitter.com/7pyeEFfthQ — Marmara Üniversitesi’nin Sesi (@mununsesi) February 28, 2022